2.55 – «Реал», «ПСЖ» или «Ман Сити» не выйдет в плей-офф ЛЧ. 1.45 – выйдут все
Букмекеры оценили вероятность возможного невыхода топ-клубов в плей-офф Лиги чемпионов.
За два тура до конца общего этапа «Реал» идет на 20-м месте, «Сити» – на 22-м, а «ПСЖ» – на 25-м. В плей-офф выходят команды, попавшие в топ-24.
«Тенниси» дает коэффициент 2.55, что хотя бы один из этих клубов не выйдет в плей-офф ЛЧ. За 1.45 можно поставить на то, что в 1/16 финала выйдут все три клуба.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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