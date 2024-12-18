3.00 – Роналду забьет 1000 мячей за карьеру. После 900 гола был коэффициент 7.00
Криштиану Роналду может забить 1000 голов за карьеру, считают букмекеры.
На данный момент в активе 39-летнего португальца 916 мячей в профессиональной карьере. БЕТСИТИ дает коэффициент 3.00 на то, что форвард «Аль-Насра» преодолеет отметку в 1000 голов.
Примечательно, что после 900 гола Роналду коэффициент на 1000 мячей за карьеру был более чем в 2 раза выше – 7.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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