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До 6 лет тюрьмы можно будет получить за рекламу онлайн-казино. Законопроект внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предлагают установить штраф за рекламу незаконных операторов в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет. За это преступление также можно получить лишение свободны на срок до 2 лет или принудительные работы.

Незаконное распространение рекламы нелегальных азартных игр среди несовершеннолетних наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет.

За распространение подобной рекламы группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, через СМИ или интернет, а также с извлечением дохода в крупном размере предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

«Сегодня в сети интернет наблюдается огромное число блогеров и лидеров общественного мнения, которые безнаказанно осуществляют подобную рекламу, в том числе в отношении детей.

Результатом подобной «пиар кампании» запрещенных игорных заведений стало растущее число людей страдающих лудоманией. Данный тренд на «онлайн казино», к сожалению, затронул и большое количество детей, которые исчисляются тысячами.

Подобное безнаказанное культивирование лудомании среди наших граждан необходимо искоренять, поскольку это несет серьезнейшею опасность для ментального здоровья граждан и подрастающего поколения.

Стоит также упомянуть, что Всемирная организация здравоохранения в 2018 году включила лудоманию в список заболеваний, что говорит о реальной угрозе данного явления. В 2024 году отмечен рост числа лудоманов за 10 лет на 500%. Значительную роль в росте числа людей, страдающих данным недугом, несомненно, сыграла повсеместная реклама запрещенных игорных заведений в сети интернет.

Данным законопроектом предлагается введение уголовной ответственности за рекламу незаконных игорных заведений в сети интернет путем введения новой статьи УК РФ (171.2.1). Это позволит устранить пробел в законодательстве, и создать реальный сдерживающий фактор от осуществления подобной деструктивной рекламы.

Принятие данного законопроекта позволит снизить рост числа людей страдающих лудоманией в России, а также защитить подрастающее поколение от негативного воздействия», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт Госдумы
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