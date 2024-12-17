В 12 матчах подряд между СКА и «Локомотивом» по броскам побеждают только хозяева

СКА и «Локомотив» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ.

В 12 последних личных встречах команд по броскам побеждали только хозяева.

Букмекеры дают коэффициент 1.90 на то, что серия продлится и СКА победит по броскам в сегодняшней игре.

Матч состоится 17 декабря и начнется в 19:30 мск.

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