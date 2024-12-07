В 9 гостевых матчах «Реала» подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. 1.50 – продление серии в игре с «Жироной»

«Реал» на выезде сыграет с «Жироной» в 16-м туре Ла Лиги.

«Реал» – фаворит за 2.00. На «Жирону» предлагается коэффициент 3.90, на ничью – 3.80.

В 9 гостевых матчах «Реала» подряд сыграл тотал меньше 3,5 голов. На это в предстоящей игре можно поставить за 1.50. Тотал больше 3,5 мячей оценивается в 2.60.

Матч состоится 7 декабря. Начало – в 23:00 мск.

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