«Ливерпуль» упустил победу над «Ньюкаслом» (3:3), пропустив на 90-й минуте. В лайве на ничью давали 10.00

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 14-м туре АПЛ.

Хозяева спаслись от поражения благодаря голу Фабиана Шера на 90-й минуте.

В лайве на спасение «Ньюкасла» можно было поставить за 10.00.

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