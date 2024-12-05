  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ливерпуль» упустил победу над «Ньюкаслом» (3:3), пропустив на 90-й минуте. В лайве на ничью давали 10.00
3

«Ливерпуль» упустил победу над «Ньюкаслом» (3:3), пропустив на 90-й минуте. В лайве на ничью давали 10.00

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 14-м туре АПЛ.

Хозяева спаслись от поражения благодаря голу Фабиана Шера на 90-й минуте.

В лайве на спасение «Ньюкасла» можно было поставить за 10.00.

Ставочная вики Спортса

Правда, что защитник «Пари НН» влез в долги ради ставок? Что за шум вокруг Боженова

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoпремьер-лига Англия
Ставки на сегодня
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoЛиверпуль
logoНьюкасл
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Лудоманы приносят до 60% дохода гемблинг-компаниям (ВОЗ)
вчера, 20:31
Директор «Сатурна» Коновалов: «Leon, насколько мне известно, собирается уходить не только из клуба, но и из Второй лиги в целом»
2вчера, 12:45
Общемировой доход организаторов азартных игр достигнет $700 млрд к 2028 году
вчера, 11:45
Стас «Ай, как просто!» о самозапрете на участие в азартных играх: «Офигенная штука. Во всяком случае, у легальных букмекеров ты играть не сможешь»
вчера, 11:12
1,2% взрослого населения планеты страдает от лудомании (ВОЗ)
56вчера, 10:46
«Баффало» проиграл «Колорадо», ведя 4:0. В лайве на камбэк давали 12.00
1вчера, 09:55
8.40 – самый большой кэф на победу «МЮ» над «Арсеналом» в XXl веке
19вчера, 09:22
Гукеш с вероятностью в 72% победит Дин Лижэня и станет 18-м чемпионом мира по шахматам. Букмекеры уверены, что тай-брейка не будет
1вчера, 08:29
Отчисления от азартных игр для несостоявшихся «Игр дружбы» переведут в Российский спортивный фонд
вчера, 07:35
Гукеш и Дин Лижэнь сыграли вничью в 7-й партии матча за шахматную корону. В лайве на победу 18-летнего индийца давали 83%
23 декабря, 14:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Арсенал» выиграл три последних матча с «МЮ». Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы лондонцев продлить серию
вчера, 11:16Промо
Бельский уверен в «Челси» против «Саутгемптона»: «у соперника все тяжело с составом»
вчера, 08:08Промо
Футбольный кешбэк 20% в BetBoom
3 декабря, 13:45Промо
Гол «Лечче» на последних минутах матча принес игроку «Лиги Ставок» 9,7 млн рублей
3 декабря, 12:15Промо
Снятие очков с «Ман Сити» – самый вероятный итог судебного разбирательства с АПЛ. На лишение трофеев дают кэф 21.00
353 декабря, 08:08
6 декабря в клубе Лига Ставок Private Betting пройдет «Вечер бокса» с Денисом Лебедевым
2 декабря, 14:42Промо
Болельщица «Сочи» с инвалидностью вручила приз Начо за БЕТСИТИ лучший гол первого круга
2 декабря, 13:47Промо
Лига Ставок разыгрывает билеты в VIP-ложу на матч «Зенит» – «Акрон»
2 декабря, 12:23Промо
«Фиорентина» выиграла 7 матчей подряд в Серии А. Букмекеры считают, что серия прервется в игре с «Интером»
1 декабря, 16:28
Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» взять реванш у «Краснодара» за разгром в первом круге
1 декабря, 09:20Промо