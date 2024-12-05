«Ливерпуль» упустил победу над «Ньюкаслом» (3:3), пропустив на 90-й минуте. В лайве на ничью давали 10.00
«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграли вничью в 14-м туре АПЛ.
Хозяева спаслись от поражения благодаря голу Фабиана Шера на 90-й минуте.
В лайве на спасение «Ньюкасла» можно было поставить за 10.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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