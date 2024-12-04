1,2% взрослого населения планеты страдает от лудомании (ВОЗ)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала данные исследования о влиянии азартных игр на общество.

По данным ВОЗ, зависимость от азартных игры в той или иной форме есть у 1,2% взрослого населения планеты.

Отмечается, что с негативным воздействием гемблинга на свою жизнь сталкивались около 5,5% женщин и 11,9% мужчин по всему миру.

Согласно данным исследования, проведенного в Швеции, лудоманы в 15 раз чаще совершают суициды, чем население в целом. А в австралийском штате Виктория с азартными играми были связаны по меньшей мере 4,2% самоубийств.

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