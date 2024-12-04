Бельский уверен в «Челси» против «Саутгемптона»: «у соперника все тяжело с составом»

В этот мид-уик «Челси» встретится с последней командой АПЛ – у «Саутгемптона» к 14-му туру набралось всего пять очков при одной победе. Примечательно, что четыре из них – в ноябре. В последнем матче соперник сыграл вничью против «Брайтона» на выезде.

Но на матч с «Челси» у «святых» очень все тяжело с составом: талантливый Тайлер Диблинг пропускает матч из-за перебора желтых, так же как Харвуд-Беллис и Флинн Даунс. Тройная потеря игроков старта, да еще и минус опция с ротацией в лице Угочукву (арендован у «Челси» и не может играть против своих), делают шансы «Саутгемптона» совсем мизерными.

Справедливости ради, два года назад, когда «Сотон» точно также занял последнее место, клуб набрал 25 очков за сезон. Шесть из них – против «Челси». Лондонцы проиграли и при Тухеле (победный мяч тогда оформил Лавия), и при Поттере.

Но сейчас все по-другому. И состав у «Челси» окреп, и у «Саутгемптона» уже не та мощная банда. «Челси» с форой (-1.5) за 1.88 у моих друзей из БЕТСИТИ – очень легитимно. Как и «обе забьют – нет» за 2.12 – надеюсь на второй сухарь «Челси» подряд!

Ну и почему бы совсем весело не поиграть? Коул Палмер забьет больше «Саутгемптона» за 3.50 ? Берем! Тем более что против первого новичка АПЛ, «Лестера», Коул не отличился. Пускай все получится здесь!

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