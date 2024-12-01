У «Эвертона» ноль голов в последних 3 матчах. 1.55 – серия прервется в игре с «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон» в 13-м туре АПЛ.
«МЮ» – явный фаворит за 1.62. Победа «Эвертона» идет за 5.70, ничья доступна за 4.10.
«Ириски» не забили ни в одном из трех последних матчей. Если в игре против «МЮ» серия прервется, сыграет коэффициент 1.55.
Матч пройдет 1 декабря. Начало – в 16:30 мск.
Черная метка «Оренбурга»: еще никто после такого не спасался. Тонут и со Слишковичем
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости