У «Эвертона» ноль голов в последних 3 матчах. 1.55 – серия прервется в игре с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» примет «Эвертон» в 13-м туре АПЛ.

«МЮ» – явный фаворит за 1.62. Победа «Эвертона» идет за 5.70, ничья доступна за 4.10.

«Ириски» не забили ни в одном из трех последних матчей. Если в игре против «МЮ» серия прервется, сыграет коэффициент 1.55.

Матч пройдет 1 декабря. Начало – в 16:30 мск.

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