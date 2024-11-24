«Крылья Советов» не обыгрывают дома «Ахмат» с 2011 года, но котируются фаворитами в предстоящей игре

«Крылья Советов» примут «Ахмат» в 16-м туре Мир РПЛ.

Букмекеры отдают предпочтение самарцам: на них можно поставить за 2.30. Победа гостей идет за 3.50, ничья – за 3.30.

При этом «Крылья Советов» не обыгрывают дома «Ахмат» 11 матчей подряд. Последняя победа была в 2011 году (2:1). На непроигрыш грозненцев предлагается коэффициент 1.66.

Матч пройдет 24 ноября и начнется в 14:00 мск.

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