«Крылья Советов» не обыгрывают дома «Ахмат» с 2011 года, но котируются фаворитами в предстоящей игре
«Крылья Советов» примут «Ахмат» в 16-м туре Мир РПЛ.
Букмекеры отдают предпочтение самарцам: на них можно поставить за 2.30. Победа гостей идет за 3.50, ничья – за 3.30.
При этом «Крылья Советов» не обыгрывают дома «Ахмат» 11 матчей подряд. Последняя победа была в 2011 году (2:1). На непроигрыш грозненцев предлагается коэффициент 1.66.
Матч пройдет 24 ноября и начнется в 14:00 мск.
Угальде – лучший бомбардир РПЛ. До сезона его ставили ниже Соболева, Виллиана Жозе и Сергеева
Опубликовала: Венера Кравченко
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