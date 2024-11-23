«Спартак» и «Локо» = веселье, ЦСКА проиграет или Пьянич забьет со штрафного? Прогнозы авторов Спортса’’ на РПЛ

Очередной тур.

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса’’ на РПЛ – в фокусе 16-й тур. Команду Глеба Чернявского представляет Александр Головин, команду Александра Дорского – Павел Тихонов.

Тихонов: у «Спартака» и «Локо» будет весело, Пьянич забьет «Ростову» со штрафного

«Спартак» – «Локомотив»: обе забьют (1.70)

Станкович явно извлечет уроки из поражения в первом круге и постарается минимизировать вред от контратак «Локомотива». Тем не менее, «Спартак» строит оборону от атаки, а это значит, что с ним весело даже в топ-матчах. Галактионов тоже вряд ли планирует 0:0, «Локомотив» в топ-5 по ожидаемым голам, забивал в гостях и «Динамо», и ЦСКА, и «Зениту».

Так что на один гол точно наиграет. Ну и «Спартак» тоже.

ЦСКА – «Ростов»: гол ударом со штрафного (11.00)

Праймовый Миралем Пьянич мог забивать со штрафных по 5 раз за сезон. Да, сейчас он далек от лучшей версии себя, но класть в девятку сможет и в 50 лет. Кроме того, в ЦСКА он, вероятно, заберет большую часть стандартов – в «Юве» приходилось делиться с Роналду.

Итак, дано: один из лучших исполнителей штрафных в мире, коэффициент 11.00. Как не воспользоваться? Если ставка не сработает сейчас, то должна сработать хотя бы раз в ближайших пяти матчах. Кроме того, у нас есть простор: забивать со штрафного необязательно Пьяничу.

Головин: ЦСКА проиграет «Ростову», «Спартак» и «Локо» сыграют результативно

ЦСКА – «Ростов»: победа гостей (4.60)

«Ростов» не выигрывал у ЦСКА почти пять лет. Более того – в трех последний матчах не забивал. Но любой серии приходит конец, и сейчас – лучшее время, чтобы ее прервать.

Во-первых, ЦСКА плох в последних матчах: не забили даже «Факелу», чудом победили «Крылья». Во-вторых, «Ростов» наоборот приходит в себя после ужасного старта: скатали вничью с «Динамо», прибили ожившие «Химки».

В-третьих, по качеству футбола разница между командами не такая сильная, как в таблице, где между ними 10 очков. Например, по xG парни Карпина выше ЦСКА. То же самое касается владения, ударов и активности в атаке. Фактически ЦСКА вытягивает себя только за счет оборонительных траншей Николича, но в последних матчах сбоили даже они.

«Спартак» – «Локомотив»: тотал больше 3 (2.32)

В последние пару лет матчи «Спартака» и «Локо» почти всегда с запасом пробивают верх (4:2, 3:2, 3:1). А в этом сезоне обе команды максимально заточены на атаку и уязвимы при серьезном давлении на оборону.

Допускаю, что в Тушино снова будет веселая перестрелка и верю минимум в четыре гола. Надежнее, конечно, взять ТБ 2,5 с коэффициентом 1,8 или обе забьют за 1,65, но команда Дорского оторвалась так далеко, что приходится рисковать.

5 последних матчей

«Спартак» – «Локомотив»: у «Локо» только одна победа в семи последних матчах – в первом круге этого сезона

28 сентября. РПЛ. «Локомотив» – «Спартак» – 3:1 28 апреля. РПЛ. «Спартак» – «Локомотив» – 3:2 5 ноября 2023-го. РПЛ. «Локомотив» – «Спартак» – 1:1 27 февраля 2023-го. Кубок России. «Спартак» – «Локомотив» – 4:2 22 февраля 2023-го. Кубок России. «Локомотив» – «Спартак» – 0:1

Интересный факт : «Спартак» больше года не забивает дома после 76-й минуты, а «Локомотив» – один из лидеров по этому показателю .

ЦСКА – «Ростов»: в четырех последних матчах команды не забивали больше двух голов

20 июля. РПЛ. «Ростов» – ЦСКА – 0:0 12 марта. Кубок России. ЦСКА – «Ростов» – 2:0 3 декабря 2023-го. РПЛ. ЦСКА – «Ростов» – 2:0 29 ноября 2023-го. Кубок России. «Ростов» – ЦСКА – 1:1 24 сентября 2023-го. РПЛ. «Ростов» – ЦСКА – 3:3

Интересный факт : Валерий Карпин 10 матчей не обыгрывает ЦСКА .

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Два автора (по одному представителю от каждой команды) дают прогнозы на два матча ближайшего тура. Мы считаем средний коэффициент для показательности, но главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От него и отталкиваемся.

В прошлом туре зашла лишь одна ставка из четырех – Максимилиан Алфимов предсказал уверенную победу «Спартака» над «Акроном». Правда, команде Глеба Чернявского это пока не сильно помогает.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков, Александр Вильф