«Атлетико» выиграл 7 матчей подряд, но котируется явным андердогом против «Барселоны»

«Барселона» примет «Атлетико» в вынесенном матче 19-го тура Ла Лиги.

Мадридский клуб выиграл 7 матчей подряд во всех турнирах, пропустив лишь в трех из них. У «Барселоны» на этом отрезке 4 победы, 2 поражения и ничья.

Букмекеры считают каталонцев явными фаворитами встречи за 1.81. На победу «Атлетико» можно поставить за 4.10, на ничью – за 4.40.

Матч состоится 2 декабря, начало – в 23:00 по московскому времени.