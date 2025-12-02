Выиграй Niva Legend на матче «Автомобилист» — «Металлург»!

С сезона 2025/26 компания FONBET совместно с КХЛ запустила акцию «Первая мечта» . В рамках проекта каждый болельщик на хоккейных матчах может выиграть автомобиль Niva Legend.

Всего будет разыграно 7 легендарных автомобилей, два из которых — уже нашли своего счастливого обладателя. Для того, чтобы стать участником акции, нужно быть зарегистрированным в приложении FONBET.

Участники выбираются через приложение «Первого букмекера», а также на фирменных зонах FONBET в фойе арены, где проводится акция. Всего за каждую машину могут бороться шесть счастливчиков. Болельщик должен один раз бросить шайбу от ворот в сторону центрального круга, где хранятся ключи от машины.

Автор самого точно броска становится обладателем культового автомобиля. Проект уже прошел в Москве и Санкт-Петербурге, на матчах «Динамо» и СКА. Следующая остановка — Екатеринбург. 3 декабря на матче «Автомобилист» — «Металлург» автор лучшего броска заберет красную Niva Legend.

В рамках розыгрыша в фойе «УГМК Арены» автограф-сессию проведут: обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА по футболу Владислав Радимов и призер чемпионатов страны по хоккею Никита Филатов.

Подробное расписание и условия участия в акции: best.khl.ru