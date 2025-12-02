Холанд не забивает 3 матча подряд. 1.65 – безголевая серия норвежца прервется с «Фулхэмом»

Эрлинг Холанд не забивает с 16 ноября.

Нападающий «Манчестер Сити» не сумел отличиться в трех последних матчах – против «Ньюкасла» (1:2), «Байера» (0:2) и «Лидса» (3:2).

Серии из трех матчей без голов у Холанда не было с мая. В декабре 2024-го он не забивал в четырех играх.

Букмекеры дают коэффициент 1.65 на то, что безголевая серия норвежца прервется в матче с «Фулхэмом». Холанд забил 6 мячей в 6 матчах против лондонцев в АПЛ.

Игра состоится 2 декабря и начнется в 22:30 по московскому времени.