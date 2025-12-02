Игроки БЕТСИТИ ждут победу «Барселоны» над «Атлетико»

2-го декабря 2025 года «Барселона» примет «Атлетико» в перенесенном матче 19-го тура испанской Примеры. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу», начало – в 23:00 по Мск.

В субботу каталонцы обыграли «Алавес» на своем поле со счетом 3:1 и вышли на первое место в турнирной таблице Примеры. Команда Флика опережает «Реал» со второй строчки на одно очко. «Барселона» демонстрирует яркую и результативную игру – в чемпионате у нее забито 39 мячей, а пропущено 16.

«Атлетико» выиграл семь матчей подряд во всех турнирах, а в чемпионате Испании занимает четвертую строчку. Отставание от лидирующих каталонцев составляет всего три балла. За 14 проведенных матчей в Примере у мадридцев 27 забитых мячей и 11 пропущенных.

Аналитики БЕТСИТИ считают «Барселону» фаворитом в домашнем поединке с мадридцами. Поставить на победу каталонцев можно за 1.80 , а на «Атлетико» – за 4.10 . Ничья в матче оценивается коэффициентом 4.30 .

Эксперты ждут результативный исход встречи. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно за 1.42 , а на ТМ 2.5 – за 2.90 . Вариант «обе забьют» идет за 1.41.

Поставить на ТБ 3.5 можно за 2.04 . Обратный исход доступен за 1.80.

Игроки БЕТСИТИ ждут успеха каталонцев. 44% от общего объема ставок на исход встречи пришлись на победу «Барселоны», а 30% - на «Атлетико». 26% ставок приняты на ничью.