«Локомотив» проиграл 4 из 5 последних матчей, но котируется подавляющим фаворитом против СКА

«Локомотив» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Ярославля проиграл 4 из 5 последних матчей в лиге. В двух последних играх – против «Северстали» и «Динамо» – «Локомотив» не смог забить.

Букмекеры считают «Локо» явным фаворитом встречи за 1.40. На победу СКА с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.00.

Матч состоится 2 декабря, начало – в 19:00 мск.