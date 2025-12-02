«Локомотив» проиграл 4 из 5 последних матчей, но котируется подавляющим фаворитом против СКА
«Локомотив» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Ярославля проиграл 4 из 5 последних матчей в лиге. В двух последних играх – против «Северстали» и «Динамо» – «Локомотив» не смог забить.
Букмекеры считают «Локо» явным фаворитом встречи за 1.40. На победу СКА с учетом овертайма и буллитов дают коэффициент 3.00.
Матч состоится 2 декабря, начало – в 19:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
