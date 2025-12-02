«Атлетико» не побеждает «Барселону» на «Камп Ноу» с 2006 года. 4.20 – неудачная серия прервется

«Барселона» примет «Атлетико» в рамках Ла Лиги.

Мадридский клуб не побеждает каталонцев на «Камп Ноу» с 2006 года. За последние 19 лет «Атлетико» обыграл «Барсу» на выезде лишь однажды – это случилось на резервной арене сине-гранатовых «Олимпико» в декабре 2024 года.

Букмекеры дают коэффициент 4.20 на то, что «Атлетико» впервые с 2006 года победит на «Камп Ноу». 1.79 – «Барселона» окажется сильнее, 4.40 – будет ничья.

Матч состоится 2 декабря и начнется в 23:00 мск.