«Ман Сити» выиграл 18 матчей подряд против «Фулхэма». 1.71 – продление тренда
«Фулхэм» примет «Манчестер Сити» в 14-м туре АПЛ.
«Ман Сити» победил в 18 последних личных встречах. Последний раз «Фулхэм» не проиграл «горожанам» в сентябре 2011 года (2:2).
Букмекеры дают коэффициент 1.71 на то, что «Манчестер Сити» победит и продлит тренд. 2.15 – лондонский клуб не проиграет и прервет неудачную серию.
Матч состоится 2 декабря, начало – в 22:30 мск.
