  • «ПСЖ» опустился на второе место в Лиге 1. Букмекеры уверены, что парижане станут чемпионами
«ПСЖ» опустился на второе место в Лиге 1. Букмекеры уверены, что парижане станут чемпионами

«ПСЖ» потерял первое место в Лиге 1.

После 14-го тура, в котором парижане уступили «Монако» (0:1), команда Луиса Энрике опустилась на второе место в таблице с 30 очками. Лидером чемпиона с 31 баллом стал «Ланс».

Букмекеры не сомневаются, что «ПСЖ» в 5-й раз подряд станет чемпионом Франции – на это дают коэффициент 1.15, что соответствует вероятности в 87%.

Вторым у букмекеров идет «Марсель» (9.20), топ-3 замыкает «Ланс» (21.00).

Опубликовал: Кирилл Михайлов
