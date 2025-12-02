ЦСКА станет лучшим клубом Москвы по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры

ЦСКА завершит сезон РПЛ выше других московских клубов, считают букмекеры.

Армейцы занимают второе место в таблице Мир РПЛ после 17 туров с 36 очками. «Локомотив» – четвертый с 34 баллами, «Спартак» – 6-й (28), «Динамо» – 9-е (20).

БЕТСИТИ дает коэффициент 2.10 на то, что лучшим клубом Москвы по итогам чемпионата станет ЦСКА. 2.75 – выше всех окажется «Локомотив», 5.00 – «Спартак», 30.00 – Динамо».