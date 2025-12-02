«Локомотив» выиграл все 3 матча против СКА в этом сезоне. 1.72 – клуб из Ярославля победит сегодня

«Локомотив» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Ярославля выиграл все три матча против петербуржцев в этом сезоне в основное время.

Букмекеры дают коэффициент 1.72 на продление тренда. На успех СКА в основное время можно поставить за 4.50, на ничью – за 4.40.

Матч состоится 2 декабря, начало – в 19:00 мск.