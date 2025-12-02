«Балтика» стала победителем БЕТСИТИ Кубка Морского боя

Нулевая ничья в матче «Сочи» и «Динамо» Мх принесла победу калининградцам в импровизированном турнире от партнера клубов.

Лучший игрок вчерашней встречи Михаил Игнатов пришел на награждение в фирменном худи турнира.

В турнирной таблице после двух игр «Балтика» имеет в своем активе 6 очков, «Динамо» и «Сочи» после трех игр – по 2 балла.

В конце марта на игре «Балтика» – «Сочи» команде-победителю будет вручен уникальный кубок.

Напомним, что БЕТСИТИ Кубок Морского боя разыгрывался по результатам очных встреч между тремя командами-участницами в матчах РПЛ.