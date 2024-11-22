Николай Оганезов о штрафах за прием ставок у детей и должников: «Очевидно, что букмекер заинтересован в строгом соблюдении требований закона»

Советник гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов высказался об инициативе депутатов Госдумы штрафовать букмекеров за прием ставок у несовершеннолетних, должников и недееспособных.

«В соответствии с частью 2 статьи 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке (реституция). Реституция, предусмотренная Гражданским кодексом, уже представляет собой устоявшийся в правоприменении механизм восстановления нарушенных прав сторон договора», – завил Оганезов.

Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта отметил, что наличие в законе четкого перечня лиц, которым запрещено участвовать в азартных играх, достаточно для наступления предусмотренных Гражданским кодексом последствий недействительности таких сделок.

По его словам, даже сегодня законные представители, например, несовершеннолетних и недееспособных, заключивших пари, могут использовать норму о последствиях недействительности сделки, чтобы в случае проигрыша потребовать вернуть сумму ставки и компенсировать расходы, возникшие при защите своего права.

Для букмекера здесь возникают высокие судебные риски с очевидными перспективами значимых потерь – как финансовых, так и репутационных, отмечает Оганезов.

«Очевидно, организатор азартных игр заинтересован в строгом соблюдении требований закона, запрещающих заключение таких пари, чтобы избежать негативных последствий для себя», – считает Оганезов.

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