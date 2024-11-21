Директор Olimpbet Гусев: «Торговля аккаунтами БК может привлекать не только «охотников за бонусами», но и подростков, стремящихся обойти возрастные ограничения»
Директор по развитию букмекерской компании Olimpbet Константин Гусев оценил инициативу депутатов Госдумы штрафовать букмекеров за прием ставок у несовершеннолетних, должников и недееспособных.
«Даже при высоком уровне контроля некоторые аспекты остаются за рамками прямой ответственности компании.
Одной из таких проблем является возможная торговля аккаунтами, аналогичная практике передачи профилей в каршеринге. Недобросовестные пользователи могут пытаться приобрести чужие учетные записи, чтобы получить доступ к платформе. Основной интерес таких действий – бонусы для новых игроков, например, фрибеты, которые предоставляются при регистрации.
Мы в Olimpbet осознаем, что подобные схемы могут привлекать не только «охотников за бонусами», но и подростков, стремящихся обойти возрастные ограничения. Для предотвращения таких случаев мы используем современные инструменты контроля.
Одним из эффективных методов является видеоверификация, которая позволяет убедиться, что пользователь действительно является владельцем учетной записи. В случае выявления обмана аккаунт немедленно блокируется.
Более того, мы способны идентифицировать игроков, ранее заблокированных за нарушение правил, благодаря детальному анализу их игровых стилей, типов ставок и других поведенческих факторов», – заявил Гусев.
Надаль ушел, но оставил великую статистику: 112:4 и аномальные коэффициенты
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