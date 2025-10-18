У «Атлетико» 1 победа в 3 последних играх с «Осасуной». 3.00 – мадридцы не выиграют предстоящий очный матч
«Атлетико» сыграет дома с «Осасуной» в 9-м туре Ла Лиги.
«Атлетико» котируется явным фаворитом с коэффициентом 1.42. Победа гостей оценивается букмекерами в 8.00, ничья – в 5.10.
Мадридцы обыграли «Осасуну» только в 1 из 3 последних матчей. Если «Осасуна» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 3.00.
Матч пройдет 18 октября. Начало – в 22:00 мск.
