1

«Локомотив» стал фаворитом дерби с ЦСКА после новостей о травме Акинфеева

«Локомотив» примет ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ.

«Локомотив» – минимальный фаворит у букмекеров за 2.60. ЦСКА стал котироваться андердогом после новости о том, что Игорь Акинфеев пропустит дерби из-за полученной со «Спартаком» травмы.  

Коэффициент на армейцев поднялся с 2.50 до 2.70. Ничья оценивается в 3.50.

Матч пройдет 18 октября. Начало – в 19:45 мск.

Матч лидеров РПЛ: когда еще ЦСКА и «Локо» боролись за титул?

Опубликовала: Венера Кравченко
