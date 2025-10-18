«Локомотив» стал фаворитом дерби с ЦСКА после новостей о травме Акинфеева
«Локомотив» примет ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ.
«Локомотив» – минимальный фаворит у букмекеров за 2.60. ЦСКА стал котироваться андердогом после новости о том, что Игорь Акинфеев пропустит дерби из-за полученной со «Спартаком» травмы.
Коэффициент на армейцев поднялся с 2.50 до 2.70. Ничья оценивается в 3.50.
Матч пройдет 18 октября. Начало – в 19:45 мск.
Матч лидеров РПЛ: когда еще ЦСКА и «Локо» боролись за титул?
