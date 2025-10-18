  • Спортс
«Барселона» на 93-й минуте вырвала победу над «Жироной» – 2:1. В лайве на команду Флика давали 8%

«Барселона» дома обыграла «Жирону» в 9-м туре Ла Лиги (2:1).

Команда Ханси Флика открыла счет на 13-й минуте, «Жирона» сравняла на 20-й. На 93-й «Барселона» вырвала победу благодаря голу Рональда Араухо.

В прематче «Барселона» котировалась явным фаворитом за 1.18. В лайве перед победным голом коэффициент на хозяев достигал 12.00 (около 8% вероятности).

«Барселона» победила впервые за 3 матча. До этого были поражения от «ПСЖ» в ЛЧ (1:2) и от «Севильи» в Ла Лиге (1:4).

