У сборной Италии нет поражений в 6 матчах подряд в Лиге наций. 1.42 – не проиграют Франции

Сборная Италии примет Францию в 6-м туре Лиги наций.

Букмекеры дают командам равные шансы – обе получили по коэффициенту 2.85. Ничья оценена в 3.10.

Италия не проигрывает 6 матчах подряд в Лиге наций. На это в игре с французами дают 1.42. Также в 6 из 7 последних домашних матчей итальянцев в Лиге наций происходил обмен голами. «Обе забьют» котируется за 1.90.

Игра пройдет 17 ноября. Начало – в 22:45 мск.

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