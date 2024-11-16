В Новой Зеландии планируют ужесточить регулирование игорного рынка

Власти Новой Зеландии планируют ужесточить регулирование игорного рынка.

Правительство страны разрабатывает новый законопроект, который минимизирует вред от онлайн-гемблинга и ограничит возможности для мошенничества.

Регулятор может установить строгие ограничения на показ рекламы для несовершеннолетних. Также ожидается, что операторов обяжут ввести надежные методы проверки возраста пользователей.

Если закон примут, то новые ограничения вступят в силу с 2026 года.

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