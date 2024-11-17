Италия – Франция: бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Дешама

17 ноября в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций сыграют сборные Италии и Франции. Встреча пройдет в Милане и начнется в 22:45 мск.

«Скуадра Адзурра» с 13 набранными очками занимает первое место в таблице группы 2, трехцветные с 10 баллами находятся на второй строчке. Команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира и в очной игре определят победителя группы.

Итальянцы обыграли французов 3:1 в матче первого круга, поэтому потеряют первое место только в случае поражения с разницей в три мяча и более.

Крупная победа – сложная задача для команды Дидье Дешама, но взять реванш гости точно попытаются. Италия тоже захочет завершить групповой этап победой, тем более, что сыграет перед собственными болельщиками.

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита встречи. На победу хозяев предлагают 2.85, на гостей дают 2.70, ничья идет за 3.20.

По мнению экспертов, матч не будет сверхрезультативным. На ТМ 2.5 дают 1.74, на ТБ 2.5 можно поставить за 2.17. Вероятность обмена голами оценивается в 1.90, такой же кэф дают на противоположный исход.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение французам. На команду Дешама пришлось 52% от общего числа ставок на исход, 25% ушло на ничью, на успех парней Лучано Спаллетти отдано 23% ставок.

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