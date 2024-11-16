Нидерланды пропустили дома в 8 из 9 последних матчей в Лиге наций. 1.70 – Венгрия забьет

Нидерланды сыграют дома с Венгрией в 5-м туре Лиги наций.

Хозяева – явные фавориты за 1.40. На гостей можно поставить за 8.20, на ничью – за 5.20.

Нидерланды пропустили дома в 8 из 9 последних матчей в Лиге наций. Если Венгрия забьет, сыграет коэффициент 1.70. На отсутствие голов у венгров дают 2.10.

Игра пройдет 16 ноября и начнется в 22:45 мск.

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