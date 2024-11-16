Нидерланды пропустили дома в 8 из 9 последних матчей в Лиге наций. 1.70 – Венгрия забьет
Нидерланды сыграют дома с Венгрией в 5-м туре Лиги наций.
Хозяева – явные фавориты за 1.40. На гостей можно поставить за 8.20, на ничью – за 5.20.
Нидерланды пропустили дома в 8 из 9 последних матчей в Лиге наций. Если Венгрия забьет, сыграет коэффициент 1.70. На отсутствие голов у венгров дают 2.10.
Игра пройдет 16 ноября и начнется в 22:45 мск.
Итоги черной серии «Ман Сити»: больше не главный фаворит АПЛ, но в победу в ЛЧ еще верят
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости