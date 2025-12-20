«Челси» ушел от поражения в матче с «Ньюкаслом», уступая 0:2 к 20-й минуте – 2:2. В лайве вероятность ничьей оценивалась в 12,5%
«Челси» в гостях сыграл вничью с «Ньюкаслом» (2:2) в 17-м туре АПЛ.
Хозяева повели 2:0 уже в 20-й минуте – благодаря дублю Ника Вольтемаде. «Челси» забил отыграл один гол на 49-й и сравнял на 66-й.
В прематче «Челси» котировался фаворитом, на ничью букмекеры давали 3.55. В лайве при счете 2:0 в пользу «Ньюкасла» коэффициент на ничью достигал 8.00.
Венера Кравченко
