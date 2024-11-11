«Зенит» – букмекер с самой низкой маржинальностью в России. У «Лиги Ставок» самая большая маржа («Вредный букмекер»)

Букмекерская компания «Зенит» выставляет котировки с самой низкой маржой в России.

Согласно данным исследования «Вредного букмекера», средняя маржинальность БК «Зенит» в прематче на топ-турниры составляет 3,92%. Это самый низкий показатель в России.

В топ-3 по минимальной маржинальности в России также входят БЕТСИТИ (4,20%) и «Тенниси» (4,49%). Самая большая маржа у «Лиги Ставок» – 7,19%.

Маржа – это доля букмекерской конторы, которая уже учтена при выставлении котировок на какое-либо событие. Высчитывается из ставок клиентов.

Букмекер устанавливает маржу на ставки при любом их исходе. Это основной источник прибыли компании: в зависимости от условий БК администрация снижает или увеличивает этот параметр на определенные спортивные события или конкретный объем ставок на соревнования одного из клиентов.

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