«Интер» – «Наполи»: аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами миланцев, бетторы сомневаются

10 ноября в 12-м туре Серии А действующий чемпион Италии «Интер» примет на своем поле лидера текущего сезона «Наполи». Встреча начнется в 22:45 мск.

Неаполитанцы с 25 очками занимают первое место в таблице Серии А. В прошлом туре команда Антонио Конте неожиданно крупно уступила дома «Аталанте» (0:3) и прервала серию из шести побед подряд.

Миланцы провели старт сезона не слишком впечатляюще, но в последнее время набрали ход. Парни Симоне Индзаги выиграли пять из шести предыдущих матчей в чемпионате и с 24 очками расположились на второй строчке.

В пяти последних очных матчах трижды победили миланцы, одна игра осталась за «Наполи», еще одна встреча закончилась вничью.

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Эксперты БЕТСИТИ считают, что у «Интера» больше шансов на победу в матче тура и предлагают на победу хозяев кэф 1.90 . На успех гостей дают 4.30 , ничья идет за 3.80 .

Аналитики выставили примерно равные котировки на результативность встречи. На тотал больше 2.5 дают 1.92 , вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.94 .

Последние очные матчи не отличались большим числом голов – меньше трех мячей было в четырех из шести прошлых игр.

У игроков БЕТСИТИ не сложилось единого мнения по фавориту встречи. 35% бетторов отдали предпочтение «Наполи», по 30% от общего числа ставок на исход ушло на «Интер» и ничью.

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