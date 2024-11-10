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«Интер» – «Наполи»: аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами миланцев, бетторы сомневаются

10 ноября в 12-м туре Серии А действующий чемпион Италии «Интер» примет на своем поле лидера текущего сезона «Наполи». Встреча начнется в 22:45 мск.

Неаполитанцы с 25 очками занимают первое место в таблице Серии А. В прошлом туре команда Антонио Конте неожиданно крупно уступила дома «Аталанте» (0:3) и прервала серию из шести побед подряд.

Миланцы провели старт сезона не слишком впечатляюще, но в последнее время набрали ход. Парни Симоне Индзаги выиграли пять из шести предыдущих матчей в чемпионате и с 24 очками расположились на второй строчке.

В пяти последних очных матчах трижды победили миланцы, одна игра осталась за «Наполи», еще одна встреча закончилась вничью.

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Эксперты БЕТСИТИ считают, что у «Интера» больше шансов на победу в матче тура и предлагают на победу хозяев кэф 1.90. На успех гостей дают 4.30, ничья идет за 3.80.

Аналитики выставили примерно равные котировки на результативность встречи. На тотал больше 2.5 дают 1.92, вероятность ТМ 2.5 оценивается в 1.94.

Последние очные матчи не отличались большим числом голов – меньше трех мячей было в четырех из шести прошлых игр.

У игроков БЕТСИТИ не сложилось единого мнения по фавориту встречи. 35% бетторов отдали предпочтение «Наполи», по 30% от общего числа ставок на исход ушло на «Интер» и ничью.

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