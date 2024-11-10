«Наполи» не побеждает «Интер» на выезде с 2020 года. 4.70 – тренд прервется
«Интер» примет «Наполи» в 12-м туре Серии А.
Хозяева котируются фаворитами за 1.80. На гостей можно поставить за 4.70. Ничья идет за 3.75. «Наполи» не побеждает «Интер» на выезде в 5 матчах подряд – с 2020 года. Если миланцы снова не проиграют, зайдет коэффициент 1.20.
В 9 из последних 12 игр команды забивали больше двух голов. В предстоящей встрече тотал больше 2,5 мячей оценивается в 1.90. Столько же дают на тотал меньше 2,5.
Матч пройдет 10 ноября и начнется в 22:45 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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