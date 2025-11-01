Гласнер – главный фаворит на смену Слоту в «Ливерпуле». Помощник Гвардиолы Пеп Лейндерс – 2-й у букмекеров, Ираола – 3-й

Букмекеры открыли котировки на следующего тренера «Ливерпуля».

«Ливерпуль» проиграл 6 из 7 последних матчей. После поражения от «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги Арне Слот стал вторым фаворитом в линии на следующее увольнение в АПЛ.

Главным фаворитом на смену Слоту котируется тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер (коэффициент 3.00). Вторым у букмекеров идет экс-помощник Юргена Клоппа и нынешний ассистент Пепа Гвардиолы – Пеп Лейндерс (5.00).

Третьм претендентом считается Андони Ираола из «Борнмута» (7.00).

