«Зенит» победил «Локомотив» впервые с апреля 2023 года

«Зенит» дома обыграл «Локомотив» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0).

Это первая победа петербуржцев над «железнодорожниками» за 5 игр. В предпоследний раз «Зенит» выиграл очный матч в апреле 2023 года (2:1).

В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.57. Тотал меньше 2,5 голов зашел за 2.13, победа с форой (-1,5) – за 2.60.

Когда «Локо» обыграл «Зенит» в похожей ситуации прошлый раз, пошли к чемпионству. Помните ту сенсацию?