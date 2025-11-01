Ландо Норрис стал фаворитом на чемпионство в «Ф-1». Букмекеры дают ему в 2 раза больше шансов, чем Пиастри

Букмекеры обновили котировки на чемпиона «Формулы-1» в 2025 году.

Ладно Норрис возглавил личный зачет после победы на Гран-при Мехико, а также стал у букмекеров единоличным фаворитом на титул с коэффициентом 1.75.

Оскар Пиастри отстает от напарника по «Макларен» на один балл. Он котируется вторым претендентом (3.40). Макс Ферстаппен – третий у букмекеров (4.20), в его активе 321 балл.

