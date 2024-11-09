Букмекер Betway объявил о прекращении работы в Бразилии. 1 января в стране запускается легальный рынок спортивных ставок

Букмекер Betway покидает рынок спортивных ставок Бразилии.

С 1 января 2025-го в стране официально начнет работу легальный рынок онлайн-ставок. Согласно последним обновлениям, лицензия на 5 лет обойдется примерно в 6,11 млн долларов. Налоговая ставка будет варьироваться от 12% до 24% от валового игрового дохода.

Betway попал в список операторов, которым Министерство финансов Бразилии позволило работать в переходный период (до конца 2024-го), однако букмекер решил не проходить до конца процедуру лицензирования. Компания уже перестала принимать депозиты и рекомендовала клиентам вывести деньги со счетов.

На Betway приходилось 7,13% доли рынка ставок Бразилии.

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