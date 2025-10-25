Салах – самый вероятный автор гола в матче «Ливерпуля» с «Брентфордом». Египтянин не забивает за клуб в 6 играх подряд

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Брентфордом» в 9-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» – фаворит с коэффициентом 1.82. Победа хозяев оценивается букмекерами в 4.30, ничья – в 4.20.

Мохамед Салах котируется самым вероятным автором гола в матче. На него можно поставить за 2.14.

Египтянин 6 игр не забивает за «Ливерпуль». В последний раз Салах забивал за клуб 17 сентября – «Атлетико».

