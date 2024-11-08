«Хоффенхайм» спасся от поражения с «Лионом» на 96-й минуте. В лайве на ничью давали 23.00
«Хоффенхайм» и «Лион» сыграли вничью (2:2) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.
На 93-й минуте при счете 1:1 Александр Ляказетт вывел «Лион» вперед – перед его голом на победу французского клуба давали коэффициент 19.00.
«Хоффенхайм» спасся от поражения на 96-й минуте благодаря голу Умута Тохумджу. В лаййве ан ничью можно было поставить за 23.00.
«Хоффенхайм» привычно безумен: спасся при 4% вероятности, в третий раз именно против «Лиона» отыгрался на 90+
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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