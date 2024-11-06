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  • «Ман Сити» разгромно проиграл «Спортингу» (1:4), ведя в счете. В лайве на португальцев давали 18.00
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«Ман Сити» разгромно проиграл «Спортингу» (1:4), ведя в счете. В лайве на португальцев давали 18.00

«Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» (4:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Сити» вел в счете большую часть первого тайма. В лайве на победу «Спортинга» можно было поставить за 18.00.

Хет-трик в составе португальского клуба оформил Виктор Дьокереш.

В прематче на победу «Спортинга» давали коэффициент 3.60, на крупную победу – 15.50.

«Спортинг» победил в 15 из 16 последних матчей во всех турнирах.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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