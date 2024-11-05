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«Ливерпуль» – «Байер»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы мерсисайдцев продлить победную серию в ЛЧ

5 ноября в матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» примет на своем поле «Байер». Встреча на стадионе «Энфилд» начнется в 23:00 мск.

«Ливерпуль» выиграл все три стартовых матча в ЛЧ. В прошлом туре мерсисайдцы победили в гостях «Лейпциг» (1:0). Команда Арне Слота в отличной форме – у нее 13 побед в 15 встречах во всех турнирах.

«Байер» набрал семь баллов в трех матчах ЛЧ. Леверкузенцы выиграли два стартовых поединка турнира, а в прошлом туре сыграли вничью в гостях с «Брестом» (1:1).

В двух последних играх каждой из команд в Лиге чемпионов было меньше трех мячей.

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Аналитики БЕТСИТИ считают английский клуб фаворитом предстоящей встречи. На победу команды Слота предлагают коэффициент 1.83, на успех коллектива Хаби Алонсо дают 4.50, ничья идет за 4.00.

Эксперты ждут результативного футбола и предлагают кэф 1.54 на тотал больше 2.5. Вероятность ТБ 3.5 оценивается в 2.34, на ТМ 2.5 и ТМ 3.5 дают 2.47 и 1.64 соответственно.

Бетторы БЕТСИТИ отдают предпочтение «Ливерпулю». На хозяев пришлось 85% от общего числа ставок на исход, 9% ушло на ничью, на успех гостей команды отдано 6% ставок.

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