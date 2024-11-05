FONBET запускает диджитал-игру по мотивам Великой погони Овечкина

Теперь каждый, кто следит за бомбардирскими успехами Александра Овечкина в НХЛ – может постараться побить рекорд Уэйна Гретцки в игре «Играй как Ови»!

Игра погрузит болельщика в атмосферу Великой погони Ови. Механика проста – нужно выбрать джерси, в которой игрок будет выступать и начать реализовывать броски по воротам. Важно забросить 895 шайб быстрее других участников. Игра базируется на отдельном сайте, но будет интегрирована в проект FONBET «Великая погоня».

Ежемесячно будут разыгрываться джерси с автографом Александра Овечкина и другие ценные призы. Игра «Играй как Ови» уже доступна на сайте.

Ссылка на игру: https://fon.bet/promo/thegr8chasegame