Реклама
0

FONBET запускает диджитал-игру по мотивам Великой погони Овечкина

Теперь каждый, кто следит за бомбардирскими успехами Александра Овечкина в НХЛ – может постараться побить рекорд Уэйна Гретцки в игре «Играй как Ови»! 

Игра погрузит болельщика в атмосферу Великой погони Ови. Механика проста – нужно выбрать джерси, в которой игрок будет выступать и начать реализовывать броски по воротам. Важно забросить 895 шайб быстрее других участников. Игра базируется на отдельном сайте, но будет интегрирована в проект FONBET «Великая погоня». 

Ежемесячно будут разыгрываться джерси с автографом Александра Овечкина и другие ценные призы. Игра «Играй как Ови» уже доступна на сайте. 

Ссылка на игру: https://fon.bet/promo/thegr8chasegame

Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В РФС возможны сокращения бюджета из-за перевода отчислений от букмекеров напрямую в Минспорта («Легалбет»)
17 минут назад
Ничушкин вернется в состав «Колорадо» после отстранения. 1.20 – отличится в сезоне НХЛ
359 минут назад
Московское дерби в Фонбет Кубке России: «Динамо» – «Локо»! В хозяев можно поверить за 2.35 – берем?
сегодня, 09:00Реклама
«Реал» – явный фаворит матча с «Миланом». На итальянцев дают кэф 6.40
1сегодня, 08:26
«Фулхэм» победил «Брентфорд», проигрывая 0:1 к 92-й минуте. В лайве на камбэк давали 151.00
2сегодня, 07:37
Букмекеры – самые узнаваемые спонсоры в российском спорте (Forbes)
вчера, 14:49
В Нидерландах хотят запретить рекламу азартных игр в интернете
вчера, 13:57
Толчинский набрал очки в 1 из 13 последних матчей. 1.55 – снова останется без результативных баллов
1вчера, 12:46
2.20 – Овечкин побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне
3вчера, 11:52
Правительство Великобритании не будет повышать налоги на азартные игры
вчера, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Байер»: игроки БЕТСИТИ оценили шансы мерсисайдцев продлить победную серию в ЛЧ
7 минут назадРеклама
Клуб «Урал – Западная Сибирь» – чемпионы Континентальной лиги дзюдо
сегодня, 09:46Реклама
«МЮ» скорее вылетит в Чемпионшип, чем выиграет АПЛ, считают букмекеры
4сегодня, 09:18
«Атлетик» выиграл 1 из 5 последних матчей против «Бетиса». Клуб из Бильбао котируется фаворитом предстоящей встречи
3 ноября, 17:51
В Рязанской области увеличили налоговую ставку на интерактивные центры букмекеров
3 ноября, 14:47
«Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» лишь в 1 из 4 последних матчей. «Шпоры» котируются фаворитами предстоящей встречи
3 ноября, 08:58
«Краснодар» победил с форой (-1,5) в 6 из 7 последних матчей в РПЛ. На это в игре с «Оренбургом» дают коэффициент 2.00
23 ноября, 08:11
«Барселона» победила с форой (-2,5) в 5 матчах подряд. 1.69 – продление тренда в игре с «Эспаньолом»
3 ноября, 07:32
«Челси» не побеждает «Манчестер Юнайтед» на выезде с 2013 года в АПЛ. Букмекеры дают командам равные шансы
3 ноября, 07:23
«МЮ» – «Челси»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
3 ноября, 07:05Реклама