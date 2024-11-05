Ничушкин вернется в состав «Колорадо» после отстранения. 1.20 – отличится в сезоне НХЛ
Валерий Ничушкин 4 ноября был допущен к занятиям с «Колорадо».
Россиянин уже принял участие в тренировке клуба. Ничушкин вернется в состав «Колорадо» в матче с «Вашингтоном» 16 ноября.
Букмекеры дают коэффициент 1.20 на то, что нападающий забьет хотя бы один гол в этом регулярном чемпионате НХЛ.
В регулярном чемпионате-2023/24 Ничушкин набрал 53 (28+25) очка в 54 матчах.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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