В Смоленской области увеличили налог на букмекерские компании
В Смоленской области вырос налог на букмекерские компании.
31 октября были приняты изменения в статью 2 областного закона «О ставках налога на игорный бизнес» в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.
Ставка налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы увеличивается с 3 млн до 10 млн рублей. Проект областного закона был разработан министерством.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Рабочий путь
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