В Смоленской области увеличили налог на букмекерские компании

В Смоленской области вырос налог на букмекерские компании.

31 октября были приняты изменения в статью 2 областного закона «О ставках налога на игорный бизнес» в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

Ставка налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы увеличивается с 3 млн до 10 млн рублей. Проект областного закона был разработан министерством.

Ставочная вики Спортса

В матче ЦСКА – «Спартак» – три удаления! И теперь 10 красных карточек в последних 12 дерби