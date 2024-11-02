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В Смоленской области увеличили налог на букмекерские компании

В Смоленской области вырос налог на букмекерские компании.

31 октября были приняты изменения в статью 2 областного закона «О ставках налога на игорный бизнес» в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве.

Ставка налога на игорный бизнес за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы увеличивается с 3 млн до 10 млн рублей. Проект областного закона был разработан министерством.

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В матче ЦСКА – «Спартак» – три удаления! И теперь 10 красных карточек в последних 12 дерби

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Рабочий путь
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