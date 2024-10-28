В Казахстане выявили почти 2 тысячи сайтов, содержащих признаки интернет-казино

Почти 2 тысячи сайтов в Казахстане содержали признаки незаконных интернет-казино.

«Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотерей при Министерстве туризма и спорта РК обновил список интернет-ресурсов, не имеющих лицензии на предмет занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса.

В него вошли 1820 уникальных адресов, содержащих признаки интернет-казино, что запрещено пунктом 2 статьи 6 Закона РК», – говорится в сообщении комитета.

Список состоит из интернет-ссылок с деятельностью интернет-казино и незаконной букмекерской деятельностью, выявленных Комитетом в ходе систематического сбора информации.

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