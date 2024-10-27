Количество ставок на НФЛ в Великобритании и Ирландии выросло на 60% за год (Entain)
Ставки на матчи НФЛ стали более популярными в Великобритании и Ирландии.
По данным букмекеров Ladbrokes и Coral, входящих в холдинг Entain, за последний год число бетторов в Великобритании и Ирландии, делающих ставки на матчи Национальной футбольной лиги, выросло на 65%. Также в этих странах увеличилось количество заключенных пари на американский футбол – на 60%.
Отмечается, что рост ставок в данном сегменте произошел благодаря проведению матчей сезона на территории Великобритании – в октябре в Лондоне прошли три игры НФЛ.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: CDC Gaming
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