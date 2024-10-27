Макгрегор проиграл 500 тысяч долларов. Он поставил на победу Уиттакера и Холлоуэя нокаутом на UFC 308
Конор Макгрегор снова проиграл крупную сумму на ставках.
Ирландец составил экспресс из двух поединков на турнире UFC 308 – Илия Топурия против Макса Холлоуэя и Роберт Уиттакер против Хамзата Чимаева. Макгрегор поставил на победу Уиттакера и Холлоуэя нокаутом.
Потенциальный выигрыш составил бы более 17 млн долларов. В итоге Топурия нокаутировал Холлоуэя в третьем раунде, а Чимаев победил Уиттакера удушающим приемом в первом раунде.
Фото: соцсети Макгрегора
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Опубликовала: Венера Кравченко
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