«Спартак» не выигрывает на выезде в 7 из 8 последних матчей в РПЛ. 1.55 – победа над «Пари НН» в гостях

«Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» в 13-м туре Мир РПЛ.

Красно-белые котируются явными фаворитами за 1.55. Победа хозяев идет за 6.30, ничья – за 4.50.

«Спартак» не побеждает на выезде в 7 из 8 последних матчей в РПЛ. Если «Пари НН» не проиграет, зайдет коэффициент 2.55.

Игра состоится 27 октября. Начало – в 14:15 мск.

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