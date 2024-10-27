«Спартак» не выигрывает на выезде в 7 из 8 последних матчей в РПЛ. 1.55 – победа над «Пари НН» в гостях
«Спартак» сыграет в гостях с «Пари НН» в 13-м туре Мир РПЛ.
Красно-белые котируются явными фаворитами за 1.55. Победа хозяев идет за 6.30, ничья – за 4.50.
«Спартак» не побеждает на выезде в 7 из 8 последних матчей в РПЛ. Если «Пари НН» не проиграет, зайдет коэффициент 2.55.
Игра состоится 27 октября. Начало – в 14:15 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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